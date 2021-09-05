Відома балерина Катерина Кухар показала незвичайне фото з гримерки перед ефіром "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська балерина і суддя шоу" Танці з зірками "Катерина Кухар виклала у своєму Instagram чарівне фото з гримерки перед прямим ефіром нового сезону"Танців з зірками".

На фотографії Катерина відображена, стоячи біля дзеркала. Перед камерою вона з'явилася в розкішному вогненно-червоній сукні з оригінальним декором, яке красиво підкреслило її ідеальну фігуру. Волосся балерини укладені в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографії Кухар написала про свої очікування від нового сезону танцювального проекту: "Я чекаю феєрії і драми в одному флаконі! І поки, немає такого емодзі, що відобразить мої очікування. Але, є один аксесуар за допомогою якого я кожен ефіру давати знак. І цей аксесуар має свій загадкову мову. Шукайте розгадку в сторіс на початку ефіру і якщо знайдете, відповідайте в коментарях!".

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