Популярний український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, потрапив під критику прими-балерини Катерини Кухар

MELOVIN зараз бере участь у шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. П'ятого вересня на екрани вийшов прем'єрний показ нового сезону. Стало відомо, що партнером співака стала Ліза Русина.

Пара виконала на паркеті expеrіmental під пісню Bolero. Суддя шоу Катерина Кухар так оцінила танець співака:

"Я буду сувора! Для того, щоб танцювати під такий нетлінний класичний витвір Bolero... Потрібно робити так, щоб ви не виглядали, як спустошений грааль... Хода в чоловічому танці повинна бути стегнами й не з такою скороченою надто стопою. Я сьогодні розчарована", - вона жорстко припечатала фаворита Данилка.

Далі Костянтин Бочаров вирішив здивувати одну з членів журі, піднісши їй в красивій коробці серце, мабуть, якоїсь тварини.

"Я думаю, що це не мені, а для атомічного музею, швидше за все", - вимовила здивована Кухар.

Ведучий Юрій Горбунов прокоментував такий цікавий сюрприз тим, що MELOVIN вважається одним з головних епатажних співаків в українському шоу-бізнесі.

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