Прима-балерина й суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як проводить вихідний разом з чоловіком

Так, 39-річна зірка і її 34-річний коханий, теж артист балету, Олександр Стоянов похвалилися у своїх "сторіз" в Instagram екскурсією в незвичайному місці, передає Politeka.net.

Стоянов з дружиною і друзями позували в музеї. Для виходу в світ парочка вибрала зручні наряди, як для прогулянки. Кухар була у футболці та джинсах, як втім і її чоловік, тільки на плечі балерина накинула червону накидку-шаль.

"Музей костюма і стилю. Місце наповнене історією і неймовірно позитивною енергією 😉 # Київ Рекомендую 👌 @victoriyalysenko дякую за незабутню екскурсію)", - підписав фото Стоянов.

"Роблю те, від чого завжди отримую велике задоволення - знайомлю чудових красивих людей. Особистостей", - йдеться на кадрі, який репостнула Кухар.

Відзначимо, Кухар зі Стояновим разом вже 12 років, хоча офіційно розписалися тільки два роки тому (у Катерини це другий шлюб). Обидва вони є артистами Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка. Парочка виховує двох дітей, багато подорожують і не соромляться показувати свою любов на камеру.

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