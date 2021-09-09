Известный исполнитель Melovin поделился ярким кадром с партнершей по танцам и обратился к фанатам

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Melovin, который недавно сделал неожиданный каминг-аут, признавшись, что ему нравятся и девушки и парни, часто радует поклонников ярким публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз эпатажный артист поделился в сети загадочным фото со своей партнершей по "Танцях з зірками" Лизой Русиной и обратился к поклонникам.

На фотографии Melovin с Лизой запечатлены, видимо, в гримерке, он позирует во всем черном, с необычной прической и огромными темными очками. Партнерша певца тоже в черном – на ней откровенный топик с оригинальным декольте.

В подписи к фото Melovin обратился к фанатам: "Какой следующий танец вы хотели бы увидеть от нашей пары уже в это воскресенье?". Пользователи тут же принялись комментировать снимок, отвечая на вопрос и засыпая пару комплиментами: "Абсолютно за любым будет интересно наблюдать", "Судя по всему, вальс будет? Хотя какая разница, вы такие классные, что буду с удовольствием смотреть любой танец", "Хочу, чтобы вы всех удивили и станцевали что-то очень чувственное и романтичное: вальс или фокстрот", "Думаю, в это воскресенье будет вальс", "Хочу такой танец, чтоб у Катерины Кухар отвисла челюсть", "Румба или танго".

Напомним, Гвоздева назвала главных неудачников первого эфира "Танців з зірками": "Melovin, Фагот и...".

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