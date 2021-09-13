Украинская балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар наделала шуму в сети видео с новым судьей проекта

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Кухар появился короткий ролик, на котором она с Максимом Чмерковским стояли друг напротив друга и страстно смотрели в глаза. У Кухар в руках был большой черный веер, которым она пыталась прикрыться. Чмерковский делал вид, что пытается прикоснуться к звезде. Видео получилось настолько страстным, что мужу Кухар Александру Стоянову стоило бы начать ревновать.

«Соучастники преступления. @stoianov_aleksandr , увидимся завтра в 16:30 на гала-концерте в Октябрьском», - игриво подписала Кухар видео, обращаясь к мужу.

В комментариях судьям шоу оставили массу приятных отзывов.

«Красивые», «Вы невероятная», «Какая пара», «Огонь», «Такие красивые и талантливые танцоры», «Екатерина, ваши серьги, они невероятные», «Лучшие», «Макс так хорошо смотрится рядом с вами», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар похвасталась стройной фигуркой на рабочем месте: «Сердце радуется…».

Как сообщала Politeka, Кухар поведала, как справляется с плотным графиком: «Несколько правил для…».

Также Politeka писала, что Чмерковский заткнул за пояс Яму и Кухар: "Надоели..."