Украинская балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар наделала шуму в сети видео с новым судьей проекта
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Кухар появился короткий ролик, на котором она с Максимом Чмерковским стояли друг напротив друга и страстно смотрели в глаза. У Кухар в руках был большой черный веер, которым она пыталась прикрыться. Чмерковский делал вид, что пытается прикоснуться к звезде. Видео получилось настолько страстным, что мужу Кухар Александру Стоянову стоило бы начать ревновать.
«Соучастники преступления. @stoianov_aleksandr , увидимся завтра в 16:30 на гала-концерте в Октябрьском», - игриво подписала Кухар видео, обращаясь к мужу.
В комментариях судьям шоу оставили массу приятных отзывов.
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«Красивые», «Вы невероятная», «Какая пара», «Огонь», «Такие красивые и талантливые танцоры», «Екатерина, ваши серьги, они невероятные», «Лучшие», «Макс так хорошо смотрится рядом с вами», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Кухар похвасталась стройной фигуркой на рабочем месте: «Сердце радуется…».
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