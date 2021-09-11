Прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар зачарувала видом на робочому місці

Як пише Politeka.net, в Instagram красуні з'явилося фото, зроблене в училищі, директором якого є зірка.

"Цей робочий тиждень був не тільки активним, а й важливим у житті нашого коледжу! Але давайте по порядку!",- підписала знімок зірка, розповівши про свої досягнення на посаді директора хореографічного училища.

Пост вона супроводила ефектним фото на робочому місці.

"Тиждень був дуже продуктивним і важливим особисто для мене. Вирушаємо працювати далі і надихаємося на новий тиждень! Бажаю Вам гарних вихідних!",- додала Кухар.

У коментарях Катерині залишили масу приємних відгуків.

"Ви така красуня", "Катерина, ви розумничка, завжди читаю про вашу виконану роботу, серце радіє, що в цій країні не все так безнадійно", "Як же круто, що Ви так багато робите для учнів! З Вас повинні брати приклад!",- пишуть користувачі Мережі.

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