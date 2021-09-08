Українська балерина, суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар розкрила кілька секретів
Як передає Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала домашнє фото і вирішила розповісти, як все встигає.
"Цей сезон обіцяє бути дуже насиченим і яскравим. Коледж, гастролі, танці, зйомки. Такий щільний графік дозволив мені виробити кілька правил для підтримки балансу у всіх сферах", - зазначила Кухар, поділившись ними з шанувальниками.
За словами Кухар, вона робить акцент на самокритичності і вимогливості до себе, оскільки результат артистів балету залежить від цього.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Потепління увірветься в Україну, дощі остаточно відступлять: якою буде погода в найближчі дні
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Біда у вагітної нареченої переможця "Голосу країни" Сасанчина, дівчина ледь стримала сльози: "Це жесть просто"
"Партнерство, як цінність. Я щиро вірю, що люди повинні забути про слово "конкуренція" і замінити його на "партнерство", - заявила зірка.
Також вона серйозно ставиться до планування, заповнення ресурсів і відпочинку.
⠀
У коментарях балерину підтримали відгуками.
"Катюша, ти-неймовірна, захоплююся тобою", "Геніальна у всьому. Захоплююся, люблю", "Успіхів у всіх справах", "Катенька, ви чарівна", "Катенька! Ти тут така мила дівчинка! Обожнюю тебе!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Кухар в яскравій сукні вразила образом на першому ефірі "Танців з зірками".
А ще Politeka повідомляла, що Кухар жорстко розкритикувала Melovin'a:"розчарована".
Також Politeka писала, що Кухар повела чоловіка на оригінальну екскурсію: "отримую велике задоволення".