Українська балерина, суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар розкрила кілька секретів

Як передає Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала домашнє фото і вирішила розповісти, як все встигає.

"Цей сезон обіцяє бути дуже насиченим і яскравим. Коледж, гастролі, танці, зйомки. Такий щільний графік дозволив мені виробити кілька правил для підтримки балансу у всіх сферах", - зазначила Кухар, поділившись ними з шанувальниками.

За словами Кухар, вона робить акцент на самокритичності і вимогливості до себе, оскільки результат артистів балету залежить від цього.

"Партнерство, як цінність. Я щиро вірю, що люди повинні забути про слово "конкуренція" і замінити його на "партнерство", - заявила зірка.

Також вона серйозно ставиться до планування, заповнення ресурсів і відпочинку.

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У коментарях балерину підтримали відгуками.

"Катюша, ти-неймовірна, захоплююся тобою", "Геніальна у всьому. Захоплююся, люблю", "Успіхів у всіх справах", "Катенька, ви чарівна", "Катенька! Ти тут така мила дівчинка! Обожнюю тебе!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар в яскравій сукні вразила образом на першому ефірі "Танців з зірками".

А ще Politeka повідомляла, що Кухар жорстко розкритикувала Melovin'a:"розчарована".

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