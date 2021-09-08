Украинская балерина, судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар раскрыла несколько секретов

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала домашнее фото и решила рассказать, как все успевает.

«Этот сезон обещает быть очень насыщенным и ярким. Колледж, гастроли, танцы, съёмки. Такой плотный график позволил мне выработать несколько правил для поддержания баланса во всех сферах», - отметила Кухар, поделившись ними с поклонниками.

По словам Кухар, она делает акцент на самокритичности и требовательности к себе, поскольку результат артистов балета зависит от этого.

«Партнёрство, как ценность. Я искренне верю, что люди должны забыть о слове «конкуренция» и заменить его на «партнерство», - заявила звезда.

Также она серьезно относится к планированию, восполнению ресурсов и отдыху.

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В комментариях балерину поддержали отзывами.

«Катюша, ты – невероятная, восхищаюсь тобой», «Гениальна во всем. Восхищаюсь, люблю», «Успехов во все делах», «Катенька, вы неотразима», «Катенька! Ты здесь такая милая девочка! Обожаю тебя!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар в ярком платье впечатлила образом на первом эфире "Танців з зірками".

А еще Politeka сообщала, что Кухар жестко раскритиковала Melovin'a: "Разочарована".

Также Politeka писала, что Кухар повела мужа на оригинальную экскурсию: "Получаю большое удовольствие".