Судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар после эфира показала пример одному из участников Станиславу Горуне

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса. Уже прошел второй эфир и проект покинула пара Ивана Люленова и Яны Цыбульской.

На этот раз Екатерина Кухар опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах к ней пришел после эфира участник шоу "Танці з зірками" Станислав Горуна. Стоит напомнить, что он вышел на паркет с Даниеллой Преап, они танцевали танго. Екатерина Кухар в комментариях к выступлению пригласила его на личный мастер-класс, чтобы он научился правильно делать поворот.

"Стас принял приглашение и после гала пришел за кулисы взять мастер-класс по вращениям. Снимай свои ботинки, будем тренироваться"

"Вот, смотри на меня. И...у нас всё получилось! Жду отточенные знания на паркете"

Ранее сообщалось, Кухар оплошала в эфире "Танців з зірками", Горбунову пришлось вмешаться: "Ой, извините"

Также, Кухар за кулисами "Танці з зірками" наткнулась на лежащую на лестнице Зарицкую: "Боже, что происходит?"

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