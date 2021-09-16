Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, показала свой танец на популярном шоу

Известная певица сейчас принимает участие в проекте "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Артистка в одном из интервью рассказала, что сменила своего первого партнера, который был не уверен в победе с ней. Сейчас Зарицкая выступает с Юрием Мешковым.

На втором эфире пара "отжигала" на паркете в красивых костюмах. В частности, Александра была в розовом платье и белом парике, копируя стиль кумира миллионов Мэрилин Монро. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В новом посте Инстаграм певица показала, как она "отожгла" во втором эфире. Примечательно, что красотка танцевала не с одним партнером, а сразу с несколькими.

"ТАНЦІ З ЗІРКАМИ 💎 БРОДВЕЙ



Ох…))", - подписала кадры артистка, где ей аплодируют.

За 15 минут публикация собрала сотни просмотров и немного комментариев.

"Саш, вы крутые 🔥🔥😍😍❤️", "🔥😍❤️", " 🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Александра Зарицкая рассказала, зачем пошла на шоу.

"Я хочу показать, какая я могу быть пластичная и легкая, что могу не только стоять на сцене и петь. Также я хочу избавиться от всех комплексов и наконец-то не бояться быть в паре", - рассказала артистка.

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