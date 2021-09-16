Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, показала свой танец на популярном шоу
Известная певица сейчас принимает участие в проекте "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Артистка в одном из интервью рассказала, что сменила своего первого партнера, который был не уверен в победе с ней. Сейчас Зарицкая выступает с Юрием Мешковым.
На втором эфире пара "отжигала" на паркете в красивых костюмах. В частности, Александра была в розовом платье и белом парике, копируя стиль кумира миллионов Мэрилин Монро. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В новом посте Инстаграм певица показала, как она "отожгла" во втором эфире. Примечательно, что красотка танцевала не с одним партнером, а сразу с несколькими.
"ТАНЦІ З ЗІРКАМИ 💎 БРОДВЕЙ
Ох…))", - подписала кадры артистка, где ей аплодируют.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Люленов после вылета из "Танців з зірками" высказался об обиде на Кухар и судей: "Как оказалось..."
Тепло покинет Украину, страну накроют морозы до -7 и снег: прогноз синоптиков
"Леся, выходи, мы отгадали уже": украинцы раскусили, кому могла достаться Маска Меланхоличной Жирафы
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
За 15 минут публикация собрала сотни просмотров и немного комментариев.
"Саш, вы крутые 🔥🔥😍😍❤️", "🔥😍❤️", " 🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, Александра Зарицкая рассказала, зачем пошла на шоу.
"Я хочу показать, какая я могу быть пластичная и легкая, что могу не только стоять на сцене и петь. Также я хочу избавиться от всех комплексов и наконец-то не бояться быть в паре", - рассказала артистка.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая заменила Осадчую в "Світському житті"
А еще Politeka писала, что экс-возлюбленный Зарицкой из KAZKA ошарашил ее своим внезапным появлением
Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA показала, с кем начинает свое утро, кадры