Известный исполнитель Дмитрий Каднай показал кадры из закулисья "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель, солист группы KADNAY Дмитрий Каднай, который стал участником нового сезона "Танців з зірками", часто радует фанатов яркими снимками в своем Instagram. Накануне очередного эфира шоу артист поделился в своем микроблоге кадрами с горячей партнершей Алиной Ли и здорово удивил зрителей новым образом без усов.

На фотографиях Дима и Алина запечатлены в закулисье танцевального шоу, на некоторых кадрах они просто красиво позируют, а на некоторых двигаются в ритме танца. Перед камерой певец появился в совершенно новом для него образе – он избавился от своих усов, а еще на этих фото он более одетый, чем раньше.

В подписи к публикации Каднай написал: "Друзья! Хотим ещё раз поблагодарить всех за вашу поддержку! Она нам очень пригодится и в это воскресение! Наша пара под номером 09. Как вы думаете, какой танец мы танцуем на следующем эфире?". Пользователи тут же принялись обсуждать фото и делать предположения относительно следующей постановки пары: "Какой бы не станцевали, это будет эстетическое наслаждение для глаз", "Пасодобль?", "Кстати, Дима без усов напомнил мне в молодости одного французского актера", "Как красиво", "Фокстрот либо же вальс", "Прям очень хочу увидеть пасодобль".

Напомним, Участник новых "Танців з зірками" певец Дмитрий Каднай соблазнил свою партнершу Алину Ли одним движением: "А еще хочу…".

Как сообщала Politeka, Участник нового сезона "Танців з зірками" Дима Каднай устроил "провокацию" с горячей партнершей Алиной Ли: горячие кадры.

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