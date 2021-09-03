Участник "Танців з зірками" Дмитрий Каднай показал фанатам свой образ для первого эфира

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Дмитрий Каднай стал участником нового сезона шоу "Танці з зірками". В своем микроблоге в Instagram красавчик поделился с поклонниками своим образом к первому эфиру шоу, премьера которого состоится уже в это воскресенье, 5 сентября.

На новых фотографиях Дмитрий запечатлен в интересной тусклой локации. Перед камерой он появился в стильном темном костюме с интересным узором, под пиджаком которого видно прозрачную майку-сетку. Дополняет образ необычная брошка на воротнике в форме большого цветка красной розы.

В подписи к фотографиям Каднай написал: "Презентация нового сезона "Танцев со звездами" @tanci1plus1 @zavaduk. Невероятный вечер, невероятные эмоции! Уже в это воскресенье первый прямой эфир! Вы знаете, кого поддерживать". Пользователи тут же принялись комментировать яркие фото звездного красавчика: "Поддерживаем наших", "Фредди Меркьюри жив", "Отличного дня вам желаю. Фото классные", "У вас такая красивая брошка, фееричный образ", "Прекрасный стиль, талант, все в огне, молодец", "Шикарный как всегда! Удачи тебе и вперёд к победе!", "Хотела добавить про Меркьюри, но опередили".

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