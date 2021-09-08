Участник "Танців з зірками" Дима Каднай пошалил в компании соблазнительной партнерши

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Дмитрий Каднай стал участником нового сезона "Танців з зірками". Партнершей красавчика стала обольстительная красотка Алина Ли, которая за короткое время таки научила артиста танцевать. В прошлом эфире пара стала одной из самых ярких и профессиональных в плане танцев.

В своем Instagram Дмитрий опубликовал горячие кадры с Алиной, которые прямо дышат страстью. На снимках парочка появилась в нарядах, в которых они выступали в прошлом эфире, а в подпсии к фото музыкант предложил фанатам угадать, каким будет их следующий танец. Как видно на снимках, Дима горячо прижимает к себе Алину, они повторяют некоторые движения из своих танцев, и выглядит это весьма страстно.

"Внимание вопрос! Как думаете, какой танец будем танцевать во втором эфире? Уже есть предположения?", - подписал снимки Каднай. А пользователи тут же начали в комментариях угадывать, что же станцует пара в следующем прямом эфире.

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