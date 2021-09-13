Известный исполнитель Дмитрий Каднай поделился в сети горячим фото с партнершей по "Танцях з зірками" Алиной Ли

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Дмитрий Каднай, который стал участником нового сезона "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Накануне нового эфира проекта парень выложил в сеть горячее фото со своей партнершей Алиной Ли и призвал фанатов болеть за их пару.

На черно-белой фотографии Дима показал необычайную страсть и экспрессию, которая происходит между ним и Алиной. Артист позирует перед камерой в сценическом образе, в котором его видео в прошлом эфире шоу. Он стоит над девушкой и придерживает ее рукой за шею, а она как будто тает в его руках.

В подпсии к фотографии Каднай написал: "Новый день. Новая история. Не пропустите сегодня в 21.00 на @tanci1plus1! Я знаю, вы ждёте. А ещё хочу напомнить! Что уже в этом эфире одна пара покидает проект! Судьба нашей пары целиком и полностью зависит от вашей смс поддержки! Надеемся с @_alinalee_ что вы подарите нам возможность ещё не раз выйти на паркет!".

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