Учасник "Танців з зірками" Діма Каднай побешкетував у компанії спокусливої партнерки

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Дмитро Каднай став учасником нового сезону "Танців з зірками". Партнеркою красеня стала зваблива красуня Аліна Лі, яка за короткий час таки навчила артиста танцювати. У минулому ефірі пара стала однією з найяскравіших і професійних в плані танців.

У своєму Instagram Дмитро опублікував гарячі кадри з Аліною, які прямо дихають пристрастю. На знімках парочка з'явилася в нарядах, в яких вони виступали в минулому ефірі, а в підписі до фото музикант запропонував фанатам вгадати, яким буде їх наступний танець. Як видно на знімках, Діма гаряче притискає до себе Аліну, вони повторюють деякі рухи зі своїх танців, і виглядає це дуже пристрасно.

"Увага питання! Як думаєте, який танець будемо танцювати в другому ефірі? Вже є припущення?",- підписав знімки Каднай. А користувачі тут же почали в коментарях вгадувати, що ж станцює пара в наступному прямому ефірі.

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