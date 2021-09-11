В новом эфире шоу «Танці з зірками» за звание самого горячего танцора будут сражаться трое участников

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм проекта опубликовали анонс нового эфира, который выйдет в воскресенье.

«Уже завтра второй эфир грандиозного шоу «Танцы со звездами», посвященный любви. Это будет невероятно красиво!», - подписали видео авторы аккаунта.

В анонсе шоу отметили, что в воскресном эфире за звание самого горячего участника будут бороться Артур Логай, Алексей Суровцев и Дмитрий Каднай.

В комментариях зрители стали обсуждать, кто же из участников является таковым. Мнение зрителей разделилось.

«Держитесь», «Артур Логай. Желаю Хороших Баллов», «Однозначно Суровцев Алексей. Остальные и рядом не стояли», «Дима, ты победишь», «Суровцев только телом красивый. Это шоу Танцы со звездами, поэтому не надо его сравнивать с пластическим Каднаем и Артуром», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Melovin с партнершей покажут настоящую страсть на шоу: рассекречена тема нового эфира.

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