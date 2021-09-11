Бронзовий призер ХХХІІ Олімпіади у Токіо Станіслав Горуна показав, як готується до шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, 32-річний український каратист у категорії куміте Стас Горуна, який став чемпіоном Європи у 2021 році, вирішив взяти участь у танцювальному проєкті "Танці з зірками". На паркеті спортсмен з’явився разом із фіналісткою юніорського Блекпулу Даніелою Преап.

У своєму Instagram учасник "Танців з зірками" показав, як приводить себе в форму перед новим ефіром шоу. Горуна записав stories, на яких йому робили спеціальну ударно-хвильову терапію.

"Ударно-хвильова терапія. Он Руслан мені робить. Класна штука, відновлює, але дуже боляче. Ну але я ж мушу бути надійним партнером, мені потрібно хороші якісні підтримки робити, тому терплю", - каже Стас.

Також Горуна зробив спеціальні процедури для відновлення ніг і пожартував, що "йому ще танцювати і танцювати аж до самого фіналу".

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