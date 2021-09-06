Новий сезон шоу "Танці з зірками" стартував 5 вересня

За перемогу боротимуться пари Lida Lee і Олексій Базела, Олег Фагот Михайлюта і Катерина Тришина, Олександра Зарицька і Юрій Мєшков, Дмитро Каднай і Аліна Лі, Станіслав Горуна і Даніелла Преап, Анастасія Оруджова і Денис Самсон, Євгенія Власова і Максим Леонов, Костянтин Войтенко і Роксолана Маланчук, Іван Люленов і Яна Цибульська, Олексій Суровцев і Марія Колосова, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, JAMALA і Антон Нестерко, а також Артур Логай і Анна Кареліна.

У цьому сезоні у ведучого Юрія Горбунова Нова колега-Іванна Онуфрійчук. За столом зіркових суддів теж зміни-в п'ятому сезоні оцінювати танці учасників разом з Катериною Кухар і Владом Ямою буде Макс Чмерковський.

При цьому глядачів здивувало, що в програмі не отдлали належної данини поваги Григорію Чапкісу, який був суддею шоу багато років, і помер цього року.

"Дивно, що про Чапкіса не було сюжету, як це зробили в "Танцюють всі", коли Литвинов помер. Все таки він з самого першого сезону...», «да...варто було б згадати, тим більше він пішов від нас зовсім недавно.. Як його не вистачає...", "було б непогано, якщо б зробили присвячений Чапкісу ефір. Дуже його не вистачає", - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що новий сезон "Танців з зірками" цього року, ще до смерті Григорія Миколайовича, продюсери вирішили присвятити Бальному танцю - тому, чим Чапкіс жив до останнього.

Також цього року в команду проекту повернулася Олена Коляденко, яка оцінювала зірок разом з такими метрами, як Олексій Литвинов, Вадим Єлізаров і Григорій Чапкіс, в живих залишилася лише вона.

"Ми постараємося зробити так, щоб запланований триб'ют вийшов дійсно глибоким і торкався душі кожного глядача", - говорила головний хореограф проекту Олена Шоптенко, висловивши готовність вшанувати пам'ять всіх трьох "китів" танцю.

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