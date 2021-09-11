Фехтувальниця Ольга Харлан і співачка Джамала показали, як над ними знущаються партнери по шоу "Танці з зірками"

5 вересня відбулася прем'єра нового сезону шоу "Танці з зірками". Зараз активно проходять репетиції перед другим ефіром. Про це передає Politeka.net.

Цього разу на сторінках учасників шоу "Танці з зірками" опублікували нові відео. Так, відомий хореограф і колишній чоловік Ірини Білик Дмитро Дікусар показав, як знущається над партнеркою. Як відомо, він вийшов на паркет з фехтувальницею і олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан.

У такій позі Дмитро змушує стояти свою напарницю, щоб вона навчилася робити стійку.

"Я покарана", - каже Ольга.

Також, ще одна учасниця шоу Джамала показала, як тренується разом з партнером перед другим ефіром. Як відомо, вона вийшла на сцену з танцюристом Антоном Нестерко.

"Зараз 11 годин. Так виглядає людина, яка сьогодні знімалася в кіно і дала концерт", - розповідає Джамала.

У цей момент до неї підбігає партнер Антон Нестерко і кричить "Ще раз".

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