Фехтовальщица Ольга Харлан и певица Джамала показали, как над ними издеваются партнеры по шоу "Танці з зірками"

5 сентября состоялась премьера нового сезона шоу "Танці з зірками". Сейчас активно проходят репетиции перед вторым эфиром. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз на страницах участников шоу "Танці з зірками" опубликовали новые видео. Так, известный хореограф и бывший муж Ирины Билык Дмитрий Дикусар показал, как издевается над партнершей. Как известно, он вышел на паркет с фехтовальщицей и олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан.

В такой позе Дмитрий заставляет стоять свою напарницу, чтобы она научилась делать стойку.

"Я наказана", - говорит Ольга.

Также, еще одна участница шоу Джамала показала, как тренируется вместе с партнером перед вторым эфиром. Как известно, она вышла на сцену с танцором Антоном Нестерко.

"Сейчас 11 часов. Так выглядит человек, который сегодня снимался в кино и дала концерт", - рассказывает Джамала.

В этот момент к ней подбегает партнер Антон Нестерко и кричит "Еще раз".

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