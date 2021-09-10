Известная украинская спортсменка Ольга Харлан сейчас принимает участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками", а между репетициями находит время и на отдых

Фехтовальщица на саблях Ольга Харлан, которая стала олимпийской чемпионкой в 2012 и 2016 годах, появилась на кухне известного телеведущего, сообщает Politeka.net.

Как оказалось, звезда пришла в гости к телеведущему Сергею Притуле и его жене, Екатерине.

Ведущий опубликовал сторис, на которых запечатлены милые посиделки за столом.

Сергей Притула указал на пустую тарелку из-под салата, который сделал сам.

"Если салат, где капуста, редиска, лук и огурец - то это я резал. Это понятно, Оль?... Значит на "Танцях з зірками" расскажешь, что это я делал", - рассказал ведущий.

А позже он навел камеру на другой стол и на победителя шоу "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко, который также пришел в гости к известным супругам.

"Персик на гриле с сыром горгонзола, то тут - повернись... Кто ты человек, который вместо того, чтобы есть отдельно сыр и отдельно персик?", - в шутку Притула обратился к Клопотенко, который сделал удивленный вид.

"Я однажды приходил к вам на телевидение в программу "Хто зверху?" (Притула - ведущий шоу - ред.) и вы сказали, что я могу за небольшие деньги на вас поработать. Для меня большая честь!", - шутя ответил Клопотенко, и в конце оба чокнулись бокалами с шампанским.

"Ты же знаешь, за кого голосовать на "Танцях з зірками", - произнес Притула, показывая Харлан.

Напомним, что чемпионка и участница "Танців з зірками" Ольга Харлан похвасталась своей гордостью

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