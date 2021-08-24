Ресторатор Евгений Клопотенко, победитель "МастерШеф", поделился забавными кадрами с шоуменом Сергеем Притулой
Так, 40-летний Притула очутился в одном из ресторнов Клопотенко в Киеве и пожаловался, что до этого, мол, бывал в таких заведениях только на своей родной Тернопольщине. Шеф-повар заснял их странный диалог и не менее странную выходку Сергея. Соответствующие кадры Евгений опубликовал в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Ко мне пришел гость, который был только в тернопольских ресторанах, - сообщил он на кадрах, обратившись к Сергею с вопросом, - Как тебе после Тернополя рестораны Киева?"
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"Вы знаете, Тернополь все-таки в моем сердце, но у вас тут очень хорошая атмосфера... Мне официант сказал, что у вас в ресторане можно есть все! Поэтому я очень хочу...", - на этом Притула прервал свой спич, запихивая в рот букетик, стоявший в небольшой вазе на столе в качестве декора.
"Не переживайте, наш тернопольский гость адаптировался очень быстро и начал есть цветы", - подытожил Клопотенко.
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