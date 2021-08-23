Украинский шоумен Сергей Притула, который недавно в третий раз стал отцом, показал свое счастливое семейство

Патриотическим снимком юморист поделился у себя в Instagram, 23 августа в День Государственного Флага Украины, передает Politeka.net.



На фото Притула со своей женой и двумя старшими детьми - сыном и дочерью-позируют в домашней обстановке. Они одеты в сине-голубые футболки, а в руках держат флаги.

При этом сам Сергей Притула держит шарфик с надписью:»Симферополь".

"С Днем государственного флага, уважаемые !!!",- обратился к украинцам шоумен.

Отметим, что самой младшей дочери Стефании нет на снимке. Малышке нет еще и трех месяцев.

Фолловеры не оставили без внимания патриотический снимок и направили в адрес семьи самые теплые пожелания.

"Сергей, а наименьшая где 😉? Счастье ваш семьи!",

"Аааа мой родной Симферополь, откуда у вас этот шарфик??))",

"Сергей, поздравляем и вас",

"ООО!!! Симферополь 🇺🇦✌️❤️ Слава Украины !!! Крым-это Украина ! - пишут в сети.

Ранее сообщалось, "Без Данилко грустно": украинцы ополчились против Мишиной и Притулы в "Україна має талант"

Также, Притула признался, почему согласился стать судьей "Україна має талант" после проигрыша на выборах: "ну давайте откровенно..."

Politeka рассказывала, Притула жестко "обломал" Мишину, превратилась в копию Саниной: "сегодня я любопытная"



