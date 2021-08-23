Украинский шоумен Сергей Притула, который недавно в третий раз стал отцом, показал свое счастливое семейство
Патриотическим снимком юморист поделился у себя в Instagram, 23 августа в День Государственного Флага Украины, передает Politeka.net.
На фото Притула со своей женой и двумя старшими детьми - сыном и дочерью-позируют в домашней обстановке. Они одеты в сине-голубые футболки, а в руках держат флаги.
При этом сам Сергей Притула держит шарфик с надписью:»Симферополь".
"С Днем государственного флага, уважаемые !!!",- обратился к украинцам шоумен.
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Отметим, что самой младшей дочери Стефании нет на снимке. Малышке нет еще и трех месяцев.
Фолловеры не оставили без внимания патриотический снимок и направили в адрес семьи самые теплые пожелания.
"Сергей, а наименьшая где 😉? Счастье ваш семьи!",
"Аааа мой родной Симферополь, откуда у вас этот шарфик??))",
"Сергей, поздравляем и вас",
"ООО!!! Симферополь 🇺🇦✌️❤️ Слава Украины !!! Крым-это Украина ! - пишут в сети.
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