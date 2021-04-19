Победитель пятого сезона шоу "МастерШеф", ресторатор Евгений Клопотенко измучил себя диетами

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал у себя в Инстаграм.

«Два месяца назад я сел на диету. Это у меня такие мазохистские замашки. Я тупо обожаю вводить свои организм и мозг в состояние нефиговой такой паники. Поскольку в тех состояниях, как правило, появляются крутые концепции и понимания. Пошел к диетологу, послушал профессиональное мнение, анализы посдавал, чтобы понять, в каком состоянии мой организм и какая пища не подходит именно мне», - поделился с поклонниками Клопотенко.

Шеф-повар признался, что жесткие ограничения в еде не для него, потому что он начинает сходить с ума, становится злым и раздражительным.

«И тогда я изменил подход. Оставил 20% рекомендаций диетолога. Начал есть меньше мяса и немного больше овощей. На ужин вместо стейка выбираю рыбу или морепродукты. Но если я хочу сожрать стейк и это без компромиссов, то я жру стейк», - заявил он.

В комментариях Клопотенко нашел слова поддержки.

«Женяяя, это круто)», «Так радуюсь, когда люди сознательно относятся к еде и своему организму. Как мед», «Круто, когда повар не выглядит как повариха из школы советских времен», «Женя, Вам терпения и сил», - пишут пользователи сети.

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