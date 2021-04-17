Відомий український ресторатор і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів про враження про Нью-Йорк

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Клопотенко розмістив своє фото з видом на вулицю в одному з найкрасивіших міст світу, і розповів про місто, в якому поділився своїми кулінарними здібностями.

Євген пише:

"Нью-Йорк, це був дуже незвичайний прийом. Дякую. У тобі-мікс смаків з майже всього світу. Домініканські емпанади, Мексиканські тако, Китайські качки, корейське барбекю, французькі круасани, американські лобстери, Канадський лосось, Бразильські фейджоади. Тупо є все. Бракує тільки чогось українського. Так, щоб трохи більше, ніж зараз. Але ми з тобою познайомилися, сподобалися один одному і, я впевнений, з часом станемо ближче. Настільки, що ти закохаєшся в українську кухню глибше і назавжди. Можливо, в стріт-фуд. Можливо, в ресторан. Можливо, в перформанс. А можливо, в усі разом.",- описав свої надії Євген.

У каруселі Євген показав деякі страви, які йому довелося випробувати в США.

"Я знову їм", - поскаржився в одному з роликів Євген. І пояснив, що тільки недавно поїв, але, побачивши качку по пекінськи, не зміг втриматися.

Також Євген показав деякі традиційні страви, які подають в Америці, стейк по-американськи, мексиканське буріто, тайванський суп, і так далі. Також в камеру до Клопотенко потрапили черепахи і жаби, яких також використовують для приготування всіляких страв.

Нагадаємо, Євген відправився в США, щоб представити та популяризувати українську традиційну кухню. Він заявив, що знайшов собі місце, яке можна зробити центром цієї місії. Щось типу зарубіжної бази. Там зосереджені сили та звідти йде вся інформаційна павутина, це Нью-Йорк.

Шанувальники прокоментували побачене:

"Круте відео👏 👏 👏 👏прям частинку міста відчула🔥 😍", "Женя!!! На скільки ви поправилися??? Там все таке апетитне... Окрім жаб і гадюк, звичайно.", "Вдома дуже добре, як побачила жаб, то апетит зіпсувався...Чекаємо в Україні ! 💙 💛 😘 😘 ",- відгукнулися шанувальники Клопотенка.

Переглянути відео можна перегорнувши карусель:

Нагадаємо, що переможець "Майстер Шеф" Клопотенко, який покинув Україну, розкрив причину своєї "втечі": "знайшов собі місце..."

Як повідомляла Politeka, переможець "Майстер Шеф" Клопотенко повторив свій" подвиг "14-річної давності:" моторошно, але..."

Також Politeka писала, що переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив пікантні деталі особистого життя: "дійшло навіть до поцілунків с..."