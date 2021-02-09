Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко розкрив про себе пікантну правду

Шеф-кухар розповів про свої стосунки з дівчиною, Алісою, яка довго жила на Кіпрі, пише Politeka.net. Коли пасія повернулася в Україну, пара вирішила жити разом.

Про це переможець шоу розповів у програмі "Неймовірна правда про зірок", пише РБК.

Проживши деякий час разом, Євген зрозумів, що не хоче бути з Алісою, адже нічого до неї не відчував. Не сказавши колишній коханій про це, кухар їй кілька разів зрадив.

З чуток, Євген мав статеві стосунки зі 150 дівчатами, але сам ресторатор повідомив, що перестав рахувати їх після 25.

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Переможець "Майстер Шеф" зізнався, що змінює дівчину, якщо вони перестають приносити один одному задоволення, але починають робити проблеми.

Кулінар поділився, що статеві зв'язки у нього були на всіх сидіннях авто, в лісі, в ямі, в колодязі і в різних барах.

Євген зізнався, що зараз у нього є одночасно три дівчини, точну цифру він назвати не може. За його словами, у нього є певні фізіологічні потреби, але це не заважає хотіти ту саму - єдину.

Кухар розповів, що іноді може скористатися послугами дівчат за викликом.

"Ти купуєш секс у дівчини - вона не проти. Це найчесніші відносини", - заявляє Клопотенко.

Також ресторатор поділився історією про секс утрьох, коли дійшло навіть до поцілунків з чоловіком.

Євген навіть зрадив другу, переспавши з його дівчиною, про що зараз сильно шкодує.

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