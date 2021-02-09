Проживши деякий час разом, Євген зрозумів, що не хоче бути з Алісою, адже нічого до неї не відчував. Не сказавши колишній коханій про це, кухар їй кілька разів зрадив.

Про це переможець шоу розповів у програмі "Неймовірна правда про зірок", пише РБК .

Шеф-кухар розповів про свої стосунки з дівчиною, Алісою, яка довго жила на Кіпрі, пише Politeka.net . Коли пасія повернулася в Україну, пара вирішила жити разом.

З чуток, Євген мав статеві стосунки зі 150 дівчатами, але сам ресторатор повідомив, що перестав рахувати їх після 25.

Переможець "Майстер Шеф" зізнався, що змінює дівчину, якщо вони перестають приносити один одному задоволення, але починають робити проблеми.

Кулінар поділився, що статеві зв'язки у нього були на всіх сидіннях авто, в лісі, в ямі, в колодязі і в різних барах.

Євген зізнався, що зараз у нього є одночасно три дівчини, точну цифру він назвати не може. За його словами, у нього є певні фізіологічні потреби, але це не заважає хотіти ту саму - єдину.

Кухар розповів, що іноді може скористатися послугами дівчат за викликом.

"Ти купуєш секс у дівчини - вона не проти. Це найчесніші відносини", - заявляє Клопотенко.

Також ресторатор поділився історією про секс утрьох, коли дійшло навіть до поцілунків з чоловіком.

Євген навіть зрадив другу, переспавши з його дівчиною, про що зараз сильно шкодує.

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