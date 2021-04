Переможець п'ятого сезону шоу "МайстерШеф", ресторатор Євген Клопотенко вразив новим фото та несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 34-річний шеф-кухар публікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у дивовижному місці.

Євген позував на тлі хмарочосів, що світилися вечірніми вогнями. У підписі зірка розповів, що зважився повторити свій "подвиг" 14-річної давнини й знову відвідати Нью-Йорк.

За словами Євгена, замість жвавого потоку його чекали пустельні вулиці та відчуття пост-апокаліпсису.

"Останній раз я літав в Нью-Йорк в 2007 році. Тоді мені було трохи дьоргано, тому що дуже багато людей і всі вони кудись цілеспрямовано і швидко йшли. Ти ніби маєш стрибнути в той довбаний потік, інакше тебе тупо знесуть. Зупинитися і вдихнути часу немає. Біжи. 14 років потому. Квітень 2021. У повітрі легке відчуття пост-катастрофи. Типу у фільмі тих же американських режисерів сталося щось масштабне і світ затих. Всі вгамувалися. Я нарешті можу відчути той нью-йоркський масштаб. Розглянути будівлі, що нависають. Всюди можна пройти. Трохи моторошно. Але потужно і красиво", - поділився ресторатор своїми враженнями.

Клопотенко має намір провести в Нью-Йорку марафон по закладах, пообіцявши потім розповісти "що там по їжі".

Користувачі обговорили побачене:

"Була два рази, останній раз два роки тому, сумую неймовірно! Чекаю закінчення карантину і вільних можливостей переміщення по світу! ❤️"

"Клас! Welcome to New York! 🗽 🙌 Дуже цікаво буде побачити, які саме заклади були варті вашої уваги 😍"

"Я була там в 2008-2009 роках. Цікаво, що відчула б, якщо повернулася туди зараз?! 🤔"

"Шановний покажи їм що ти українець !!! Просто і шикарно 👏👏👏"

"🔥красиво як ❤️❤️❤️"

