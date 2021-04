Победитель пятого сезона шоу "МастерШеф", ресторатор Евгений Клопотенко поразил новым фото и неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 34-летний шеф-повар публиковал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в удивительном месте.

Евгений позировал на фоне небоскребов, светившихся вечерними огнями. В подписи звезда рассказал, что решился повторить свой "подвиг" 14-летней давности и снова посетить Нью-Йорк.

По словам Евгения, вместо оживленного потока его ждали пустынные улицы и ощущение пост-апокалипсиса.

"Последний раз я летал в Нью-Йорк в 2007 году. Тогда мне было немного дергано, потому что очень много людей и все они куда-то целенаправленно и быстро шли. Ты будто должен прыгнуть в тот долбаный поток, иначе тебя тупо снесут. Остановиться и вдохнуть времени нет. Беги. 14 лет спустя. Апрель 2021. В воздухе легкое ощущение пост-катастрофы. Типа в фильме тех же американских режиссеров произошло что-то масштабное и мир затих. Все угомонились. Я наконец могу почувствовать тот нью-йоркский масштаб. Рассмотреть нависающие здания. Повсюду можно пройти. Жутковато. Но мощно и красиво", - поделился ресторатор своими впечатлениями.

Клопотенко намерен провести в Нью-Йорке марафон по заведениям, пообещав затем рассказать "что там по еде".

Пользователи обсудили увиденное:

"Была два раза, последний раз два года назад, скучаю невероятно! Жду окончания карантина и свободных возможностей перемещения по миру! ❤️"

"Класс! Welcome to New York! 🗽🙌 Очень интересно будет увидеть, какие именно заведения были достойны вашего внимания 😍"

"Я была там в 2008-2009 годах. Интересно, что почувствовала бы, если вернулась туда сейчас?! 🤔"

"Уважаемый покажи им что ты украинец !!! Просто и шикарно👏👏👏"

"🔥красиво как ❤️❤️❤️"

