Известный украинский ресторатор и победитель шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал о впечатлениях о Нью-Йорке

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Клопотенко разместил свое фото с видом на улицу в одном из самых красивых городов мира, и рассказал о впечатление о городе, в котором поделился своими кулинарными способностями.

Евгений пишет:

"Нью-Йорк, это был очень необычный прием. Спасибо. В тебе - микс вкусов с почти всего мира. Доминиканские эмпанады, мексиканские тако, китайские утки, корейское барбекю, французские круассаны, американские лобстеры, канадский лосось, бразильские фейджоады. Тупо есть все. Не хватает только чего-то украинского. Так, чтобы немного больше, чем сейчас. Но мы с тобой познакомились, понравились друг другу и, я уверен, со временем станем ближе. Настолько, что ты влюбишься в украинскую кухню глубже и навсегда. Возможно, в стрит-фуд. Возможно, в ресторан. Возможно, в перформанс. А возможно, во все вместе.", - описал свои надежды Евгений.

В карусели Евгений показал некоторые блюда, которые ему пришлось испробовать в США.

"Я снова ем", - пожаловался в одном из роликов Евгений. И объяснил, что только недавно поел, но, увидев утку по пекински, не смог удержаться.

Также Евгений показал некоторые традиционные блюда, которые подают в Америке, стейк по-американсски, мексиканское бурито, тайванский чуп, и так далее. Также в камеру к Клопотенко попали черепахи и лягушки, которых также используют для приготовления всевозможных блюд.

Напомним, Евгений отправился в США, чтобы представить и популяризовать украинскую традиционную кухню. Он заявил, что нашел себе место, которое можно сделать центром этой миссии. Что-то типа зарубежной базы. Там сосредоточены силы и оттуда идет вся информационная паутина, это Нью-Йорк.

Поклонники прокомментировали увиденное:

"Крутое видео👏👏👏👏прям частичку города почувствовала🔥😍", "Женя!!! На скільки Ви поправились??? Там все таке апетитне... Окрім жаб і гадюк ,звичайно.", "Вдома дуже добре,як побачила жаб ,то апетит спортився...Чекаєм в Україні ! 💙💛😘😘", - откликнулись поклонники Клопотенка.

Посмотреть видео можно пролистав карусель:

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