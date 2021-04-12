Відомий український ресторатор і переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів про те, навіщо поїхав з України

Як повідомляє Politeka.net, кулінар поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Клопотенко вирішив розповісти докладніше про мету своєї "втечі" в Нью-Йорк, куди він відправився днями.

За словами 34-річного шеф-кухаря, він хоче популяризувати українську кухню в світі і вважає, що може досягти цієї мети, якщо почне саме з Нью-Йорка.

"Я захотів популяризувати українську їжу у світі - я знайшов собі місце, яке можна зробити центром цієї місії. Щось типу зарубіжної бази. Там зосереджені сили і звідти йде вся інформаційна павутина. Це Нью-Йорк", - написав кулінар.

Вона розповів, що в цьому йому допоможе його друг, шеф-кухар Дмитро Марценюк, який якраз і працює в США.

Клопотенко також розповів, що вже встиг провести зустріч з представниками місцевої української діаспори.

"І ось вчора відбулася ця зустріч. 60 осіб, 2 години, ми говорили про українську кухню...а сьогодні я готував борщ з українськими та міжнародними дипломатами", - додав шеф-кухар.

Він також опублікував кілька фото зі своєї поїздки.

Передплатники Клопотенко бурхливо відреагували на його пост.

"Як добре, що в нашій країні є така класна і талановита людина як ви. Ви справжній майстер своєї справи. Країна вами пишається", "мобілізація вищих кулінарних сил української кухні", "Євген, ви молодець!! Неймовірно пишаємося вами!", "Євген ви дуже талановита людина", - пишуть люди.

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