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Известный украинский ресторатор и победитель пятого сезона шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал о том, зачем уехал из Украины

Как сообщает Politeka.net, кулинар поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Клопотенко решил рассказать подробнее о цели своего "побега" в Нью-Йорк, куда он отправился на днях.

По словам 34-летнего шеф-повара, он хочет популяризовать украинскую кухню в мире и считает, что может добиться этой цели, если начнет именно с Нью-Йорка.

«Я захотел популяризировать украинскую еду в мире - я нашел себе место, которое можно сделать центром этой миссии. Что-то типа зарубежной базы. Там сосредоточены силы и оттуда идет вся информационная паутина. Это Нью-Йорк», - написал кулинар.

Она рассказал, что в этом ему поможет его друг, шеф-повар Дмитрий Марценюк, который как раз и работает в США.

Клопотенко также рассказал, что уже успел провести встречу с представителями местной украинской диаспоры.

«И вот вчера произошла эта встреча. 60 человек, 2 часа, мы говорили об украинской кухне…А сегодня я готовил борщ с украинскими и международными дипломатами», - добавил шеф-повар.

Он также опубликовал несколько фото со своей поездки.

Подписчики Клопотенко бурно отреагировали на его пост.

«Как хорошо, что в нашей стране есть такой классный и талантливый человек как вы. Вы настоящий мастер своего дела. Страна вами гордится», «Мобилизация высших кулинарных сил украинской кухни чек», «Евгений, вы молодец!! Невероятно гордимся вами!», «Евгений Вы очень талантливый человек», - пишут люди.

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