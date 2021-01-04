Победитель пятого сезона шоу " Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал о традиционном украинском блюде, которое спасает от похмелья
Известный ресторатор советует поесть в таком разе борща, пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Клопотенко в Инстаграм.
"Ну шо вы? Пришли в себя или одно глазок еще закрывается? Если вам до сих пор трудно смотреть на мир, а в голове туман, то поешьте борща. От похмелья, плохого настроения и послепраздничной апатии - топчик. Возвращает смысл жизни и радость. Как будете варить борщ, то бросьте туда копченую грушу или чернослив», - посоветовал кулинар.
Для приготовления украинского борща по рецепту Евгения Клопотенка понадобится:
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- 400-500 г свиных ребер
- 2 свеклы
- 2 томата
- ¼ Корня сельдерея
- ¼ Кочана капусты
- 3-4 картофеля
- 1-2 моркови
- 1 лук
- 1-2 копченых груши
- 2 лавровых листа
- 3 горошины душистого перца
- 1 головка чеснока
- 1 сладкий перец
- 200 мл томатного сока
- 30 г сливочного масла
- 2 ст. л. томатной пасты
- 3 л воды
- соль по вкусу
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте свиные ребра в течение 30 минут до золотистой корочки.
Корень сельдерея (¼ шт.) промойте и нарежьте произвольными кусками, чистить его не надо. Морковь (1-2 шт.) порежьте такими же кусками, как и сельдерей.
Запеченные ребра переложите в кастрюлю и залейте 3 литрами воды, добавьте порезанные сельдерей и морковь и половину нечищеного луковицы, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут.
Приготовьте зажарку – это сердце любого борща. Сладкий перец (1 шт.) порежьте небольшим кубиком, томаты (2 шт.) и лук (вторую половину) порежьте мелким кубиком. Обжарьте овощи на сковороде с 30 г сливочного масла, пока они не станут мягкими.
Добавьте 200 мл томатного сока и 2 ст. л. томатной пасты, тушите еще 5-7 минут. Затем добавьте одну свеклу, тертый на крупной терке, тушите еще 3-4 минуты.
Головку чеснока разрежьте пополам и добавьте к кастрюле с борщом. Капусту (¼ кочана) нашинкуйте и отставьте ее мы будем добавлять в борщ в конце приготовления.
С другой свеклы выжмите сок на соковыжималке или просто натрите свеклу на мелкую терку и выжмите сок через сито. Добавьте сок в кастрюлю, а вместе с ним 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу.
По желанию можно добавить к борщу консервированную фасоль по вкусу.
Добавьте копченые или вяленые груши (1-2 шт.). Они придадут вашему борщу приятного вкуса дымку.
В конце приготовления добавьте к кастрюле нашинкованную капусту и через 5 минут снимите борщ с плиты. Дайте ему настояться не менее 30 минут.
Подавайте борщ со сметаной и измельченной зеленью укропа.
"Храните борщ в холодильнике и помните, что лучше всего борщ смакует на второй день», - советует Клопотенко.
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