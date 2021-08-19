Популярный украинский юморист Сергей Притула поделился атмосферой на съемках нового сезона шоу "Україна має талант"

Как пишет Politeka.net, съемки очередного сезона самого главного талант-шоу "Україна має талант" уже давно стартовать. На этот раз продюсеры решила кардинально изменить и судейский состав, и ведущего и даже немного обновить концепцию оценивания. Так, новым ведущим шоу стал Григорий Решетник, а кресла постоянных судей заняли шоумен Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот. Также на каждый эпизод к тройке судей присоединяется еще один член жюри. На этот раз это была фехтовальщица Ольга Харлан.

В своем Instagram Сергей Притула решил показать, как ему работается на "Україна має талант" и "протролил" Ксению Мишину. Так, Притула решил записать stories, что разозлило Мишину.

"Ну наша стабильная троечка - Женя, я и девочка... не помню, как зовут. Аааа, Ксения... Ну и конечно украшение сегодняшнего...", - начал шутить Сергей.

Мишина его перебила и сказала, что она сегодня выложила такую же сторис, но подумала, что это грубо и удалила, а Притула ее сейчас просто "троллит".

"Она сегодня утром сняла сторис, где меня затролила очень крепко, а потом посмотрела, что это было очень грубо и удалила. Я тебя за это хвалю, но я эту сторис не удалю, мне кажется это очень смешно", - объясняет Притула.

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