Ведучий і гуморист Андрій Рибак розповів про свої почуття до героїні шоу "Холостячка" Ксенії Мішиної І заговорив про її розставання з Олександром Еллертом

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної і потрапив на проект, завдяки якому став відомим. Андрій активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

На цей раз гуморист запропонував шанувальникам задати йому питання в Instagram-сторіз. Користувачів мережі зацікавило, чи любить Андрій Рибак Ксенію Мішину.

"Мабуть, ви тільки що купили собі телевізор! Переключіть канал! Будь ласка!", різко відповів гуморист.

Як відомо, на даний момент у Андрія є дівчина - Аліна. Нещодавно, вони разом повернулися з відпочинку, де записували гумористичні відео.

Також шанувальники вирішили запитати у ведучого, чому ж його друг Олександр Еллерт розлучився з Ксенією Мішиною після довгих відносин.

"Іноді в житті трапляються речі, розуміння яких вами не потрібно!", повідав Андрій.

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