Ведучий і гуморист Андрій Рибак розповів про свої почуття до героїні шоу "Холостячка" Ксенії Мішиної І заговорив про її розставання з Олександром Еллертом
Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної і потрапив на проект, завдяки якому став відомим. Андрій активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.
На цей раз гуморист запропонував шанувальникам задати йому питання в Instagram-сторіз. Користувачів мережі зацікавило, чи любить Андрій Рибак Ксенію Мішину.
"Мабуть, ви тільки що купили собі телевізор! Переключіть канал! Будь ласка!", різко відповів гуморист.
72-річна Пугачова показала себе без макіяжу крупним планом і поскаржилася: "Ось і зморшки..."
Не стало відомого музиканта, його хіти не втрачають популярності: "Був представником цілого покоління"
Прийомна дочка Потапа зняла наслідки стихії в центрі Києва: дорога перетворилася на бурхливу річку
Небезпечний астероїд летить до Землі: вчені NASA оцінили ризики для планети, "більше, ніж 99% інших"
Літак з росіянами впав в аеропорту: момент потрапив на відео, перші дані
Як відомо, на даний момент у Андрія є дівчина - Аліна. Нещодавно, вони разом повернулися з відпочинку, де записували гумористичні відео.
Також шанувальники вирішили запитати у ведучого, чому ж його друг Олександр Еллерт розлучився з Ксенією Мішиною після довгих відносин.
"Іноді в житті трапляються речі, розуміння яких вами не потрібно!", повідав Андрій.
Раніше повідомлялося, Еллерт, що залишився без Мішиної, затаїв образу на Андрія Рибака: "Трохи менше стало друзів"
Також, "Треба було Тригубенко вибирати": Мішина після розриву з Еллертом вирішила не мовчати
Politeka розповідала, "Холостячка" Мішина в сукні з вирізами заговорила про кохання після розставання з Еллертом: "Це розвиток..."