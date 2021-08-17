І що з таким подарунком робити?

Переможниця талант-шоу "Україна має талант" Наталія Фаліон показала, який незвичний подарунок отримала від шанувальників

Як пише Politeka.net, 63-річна Наталія Фаліон, яка родом із села П’ятничани Хмельницької області, прославилася завдяки перемозі на "Україна має талант".

Відомо, що майбутня зірка довгі роки працювала директором музичної школи, а згодом разом із гуртом "Лісапетний батальйон" вирішила спробувати сили на телебаченні. Так, у 2013 році Наталія Фаліон перемогла у 5 сезоні популярного талант-шоу "Україна має талант". Славу їм принесла легендарна пісня "Лісапєт". З того часу гурт став багато гастролювати Україною.

Так, у своєму Instagram Фаліон розповіла, як одного разу з таких гастролей на Слобожанщині привезла додому молодого козла, якого їй подарували фанати.

"Люди добрі, їду додому з подарком – козлик Султанчик. Людям дарують мерседеси, діамантові каблучки, а мені козлика подарували. Але я тішуся, бо це народна любов", - каже Фаліон.

Шанувальники написали багато коментарів.

"А як він притулився до вас❤!!!, певно також ваш кумир😉😚.", "Супер!Ви дуже гарно співали!", "Який гарний подарунок, супер😍❤️", "Який милий🐐! Класно!❤️❤️❤️👏", "Ви - неймовірна!!!!!! 😍😍😍", - пишуть у мережі.

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Переможниця талант-шоу "Україна має талант" Наталія Фаліон показала, який незвичний подарунок отримала від шанувальників

Як пише Politeka.net, 63-річна Наталія Фаліон, яка родом із села П’ятничани Хмельницької області, прославилася завдяки перемозі на "Україна має талант". Відома, що майбутня зірка довгі роки працювала директором музичної школи, а згодом разом із гуртом "Лісапетний батальйон" вирішила спробувати сили на телебаченні. Так, у 2013 році Наталія Фаліон перемогла у 5 сезоні популярного талант-шоу "Україна має талант". Славу їм принесла легендарна пісня "Лісапєт". З того часу гурт став багато гастролювати Україною.

Так, у своєму Instagram Фаліон розповіла, як одного разу з таких гастролей на Слобожанщині привезла додому молодого козла, якого їй подарували фанати.

"Люди добрі, їду додому з подарком – козлик Султанчик. Людям дарують Мерседеси, діамантові перстні, а мені козлика подарували. Але я тішуся, бо це народна любов", - каже Фаліон.

Шанувальники написали багато коментарів.

"А як він притулився до вас❤!!!, певно також ваш кумир😉😚.", "Супер!Ви дуже гарно співали!", "Який гарний подарунок, супер😍❤️", "Який милий🐐! Класно!❤️❤️❤️👏", "Ви - неймовірна!!!!!! 😍😍😍", - пишуть у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Нікітюк зібралася на "Україна має талант", Притула не витримав: "Будеш фокуси показувати?".

Нaгaдaємо, що актор "Моя улюблена Страшко" викликав фурор, ставши учасником "Танців з зірками": "Фаворит є...".

A ще Politeka повідомлялa, що Ксенія Мішина вдало пограла з почуттями Кота і Сергія Притули: "Давно не було...".