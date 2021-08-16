Помірятися танцювальними навичками на паркеті головного танцювального шоу країни "Танці з зірками" вирішив актор Артур Логай

Як пише Politeka.net, 27-річний Артур Логай відомий українцям завдяки участі в п’ятому сезоні талант-шоу "Х-Фактор" та ролі в україномовному серіалі "Моя улюблена Страшко", де Логай зіграв кращого друга шефа.

Попри щільний графік, актор все ж наважився прийняти челендж #танціззіркамиchallenge від Олімпійської чемпіонки, фехтувальниці Ольги Харлан. У свою чергу Логай передав цей челенж талановитій молодій співачці Lida Lee.

"З вашою підтримкою довгого думати не довелось 🙏🏻 Я приймаю #танціззіркамиchallenge від неймовірної @olgakharlan і передаю його чарівній @lidalee_official. Зустрінимось на паркеті 🔥Танцюй серцем ❤️‍🔥", - написав Логай у своєму Instagram та опублікував гумористичне відео, де він каже, що приймає челендж.

Шанувальники написали, що будуть раді бачити улюбленого актора на танцювальному паркеті.

"З якою зіркою я маю танцювати?" - молодець! 😂👏", "Ваууууу!!!! Обожную його!!!", " Вже знаю за кого буду вболівати😍 Він ще й зірка Київ вдень та вночі🔥", " ось він - мій фаворит 🔥 нарешті 👏", " Ох він і 🔥🔥🔥 Фаворит є", " Клас🔥 бажаю перемоги 🤞🏻🙏🏻", - пишуть у мережі.

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