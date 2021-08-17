Победительница талант-шоу "Україна має талант" Наталья Фалион показала, какой необычный подарок получила от поклонников

Как пишет Politeka.net, 63-летняя Наталья Фалион, которая родом из села Пятничаны Хмельницкой области, прославилась благодаря победе на "Україна має талант".

Известно, что будущая звезда долгие годы работала директором музыкальной школы, а впоследствии вместе с группой "Лісапетний батальон" решила попробовать силы на телевидении. Так, в 2013 году Наталья Фалион победила в 5 сезоне популярного талант-шоу "Україна має талант". Славу им принесла легендарная песня "Лісапєт". С тех пор группа стала много гастролировать по Украине.

Так, в своем Instagram Фалион рассказала, как однажды из таких гастролей на Слобожанщине привезла домой молодого козла, которого ей подарили фанаты.

"Люди добрые, еду домой с подарком – козлик Султанчик. Людям дарят мерседесы, бриллиантовые кольца, а мне козлика подарили. Но я радуюсь, потому что это народная любовь", - говорит Фалион.

Поклонники написали много комментариев.

"А как он прижался к вам!!!, вероятно также ваш кумир 😉😚 ", "Супер!Вы очень красиво пели!", "Какой красивый подарок, супер 😍❤️ ", " какой милый🐐! Класс!❤️❤️❤️👏", "Вы - невероятная!!!!!! 😍😍😍 "- пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что Никитюк собралась на "Україна має талант", Притула не выдержал: "будешь фокусы показывать?".

Напомним, что актер " Моя любимая Страшко "произвел фурор, став участником" Танцев со звездами": "Фаворит есть...".

A еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина удачно поиграла с чувствами Кота и Сергея Притулы: "Давно не было...".

Победительница талант-шоу "Україна має талант" Наталья Фалион показала, какой необычный подарок получила от поклонников

Как пишет Politeka.net, 63-летняя Наталья Фалион, которая родом из села Пятничаны Хмельницкой области, прославилась благодаря победе на "Україна має талант". Известно, что будущая звезда долгие годы работала директором музыкальной школы, а впоследствии вместе с группой "Лісапетний батальон" решила попробовать силы на телевидении. Так, в 2013 году Наталья Фалион победила в 5 сезоне популярного талант-шоу "Україна має талант". Славу им принесла легендарная песня "Лисапет". С тех пор группа стала много гастролировать по Украине.

Так, в своем Instagram Фалион рассказала, как однажды из таких гастролей на Слобожанщине привезла домой молодого козла, которого ей подарили фанаты.

"Люди добрые, еду домой с подарком – козлик Султанчик. Людям дарят Мерседесы, бриллиантовые перстни, а мне козлика подарили. Но я радуюсь, потому что это народная любовь", - говорит Фалион.

Поклонники написали много комментариев.

"А как он прижался к вам!!!, вероятно также ваш кумир.", "Супер!Вы очень красиво пели!", "Какой красивый подарок, супер -❤️", " какой милый🐐! Класс!❤️❤️❤️👏", "Вы - невероятная!!!!!! "- пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что Никитюк собралась на "Україна має талант", Притула не выдержал: "будешь фокусы показывать?".

Напомним, что актер " Моя любимая Страшко "произвел фурор, став участником" Танцев со звездами": "Фаворит есть...".

A еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина удачно поиграла с чувствами Кота и Сергея Притулы: "Давно не было...".