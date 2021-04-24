В преддверии Пасхи известный украинский ресторатор и победитель шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как разнообразить свой праздничный стол

Кулинар поделился постом с полезными идеями на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Куличи, приготовленные собственными ручками, порождают безумие. Такое очень приятное, сладкое, божественное безумие. Это должен почувствовать каждый», - обратился Клопотенко к своим подписчикам.

Он посоветовал всем не бояться экспериментировать с приготовленными собственноручно куличами, ведь даже в церкви говорят, что любой кулич, приготовленный или купленный с искренним сердцем – правильный.

А для того, чтобы расширить выбор возможных рецептов приготовления куличей, Клопотенко посоветовал несколько разных вариаций:

Классический кулич с тестом, для которого нужны апельсин, коньяк и изюм;

Творожный кулич, которая готовится из творога и заварного соуса из желтков, а также взбитых сливок и измельченного миндаля;

Шоколадный кулич;

Пасхальный кекс с творогом, который представляет собой обычный кекс, но выпеченный в форме паски.

Поклонники бурно отреагировали на пост Клопотенко.

«О, какие все аппетитные», «Женя, ты кайф», «Столько видов пасок бывает!», «Выглядит очень аппетитно спасибо за рецептики, попробую приготовить творожную», «Вот спасибо за рецепт как раз ушли в локдаун,и будем с сыном кексы пасхальные готовить!», - пишут люди.

Напомним, победитель «Мастер Шеф» Клопотенко рассказал, как мучил себя диетами: «Если я хочу сожрать…».

Как сообщала Politeka, "мастер Шеф" Клопотенко, заскучав по Украине, рассказал, как ему жилось в Нью-Йорке: "Очень необычный прием".

Также Politeka писала, что "мастер Шеф" Клопотенко впечатлил новым достижением и показал себя в костюме и с бабочкой: "Это победа Украины".