Известный украинский ресторатор и победитель шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко попал в престижный рейтинг и рассказал о победе всей Украины

На днях международный рейтинг лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants опубликовал список 50 Next, в который попали молодые люди, которые уже сейчас меняют будущее гастрономии. Среди других успешных кулинаров в списке оказался и Клопотенко.

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм ресторатор опубликовал новый пост, в котором обратился к читателям со словами благодарности.

«Я вошел в мировой рэнкинг #50Next и сейчас все думают, что это моя победа и существует она только для меня. Но нет. Это победа Украины. На мои действия меня вдохновляют наша история и наши люди. Хочу поблагодарить тех украинцев, которые натолкнули меня на желание популяризировать наше национальное и помогли миру узнать об украинской кухне», - написал Клопотенко.

Далее он лично обратился к тем украинцам, кто подтолкнул его к этой идее. Не забыл кулинар и о своих критиках.

«Всем, кто говорит, что я готовлю без перчаток и колпака у себя на кухне и что это ужасно - обожаю вас. Ну и конечно спасибо всем тем, кто следит за мной и поддерживает. Украинцы способны перевернуть этот мир, если объединятся», - добавил ресторатор в конце поста.

Эту публикацию он сопроводил своим фото, на котором позирует в стильном черном костюме с галстуком-бабочкой.

Поклонники тут же принялись поздравлять Клопотенко.

«Поздравляю! Это только начало! Продолжение следует», «Поздравляю вас! Это действительно победа - ваша и Украины!», «Поздравляю, что ли. Рада - это уж точно. Моя переполненная борщом и варениками украинская душа танцует гопак», - пишут люди.

