Відомий український ресторатор і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко потрапив до престижного рейтингу і розповів про перемогу всієї України

Днями міжнародний рейтинг кращих ресторанів світу The World's 50 Best Restaurants опублікував список 50 Next, в який потрапили молоді люди, які вже зараз змінюють майбутнє гастрономії. Серед інших успішних кулінарів у списку опинився і Клопотенко.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram ресторатор опублікував новий пост, в якому звернувся до читачів зі словами подяки.

"Я увійшов у світовий ренкінг #50next і зараз всі думають, що це моя перемога і існує вона тільки для мене. Але ні. Це перемога України. На мої дії мене надихають наша історія і наші люди. Хочу подякувати тим українцям, які наштовхнули мене на бажання популяризувати наше національне і допомогли світу дізнатися про українську кухню", - написав Клопотенко.

Далі він особисто звернувся до тих українців, хто підштовхнув його до цієї ідеї. Не забув кулінар і про своїх критиків.

"Весь, хто говорить, що я готую без рукавичок і ковпака у себе на кухні і що це жахливо-обожнюю вас. Ну і звичайно спасибі всім тим, хто стежить за мною і підтримує. Українець здатні перевернути цей світ, якщо об'єднаються", - додав ресторатор наприкінці посту.

Цю публікацію він супроводив своїм фото, на якому позує в стильному чорному костюмі з краваткою-метеликом.

Шанувальники тут же почали вітати Клопотенко.

"Вітаю! Це тільки початок! Продовження слід", "вітаю вас! Це дійсно перемога-ваша і України!", "Вітати, чи що. Рада - це вже точно. Моя переповнена борщем і варениками українська душа танцює гопак", - пишуть люди.

