Олимпийская чемпионка по фехтованию и участница "Танців з зірками" Ольга Харлан ответила на вопросы публики

31-летняя спортсменка согласилась участвовать в танцевальном шоу, где партнером ей достался бывший муж Ирины Билык, хореограф Дмитрий Дикусар. Первый эфир, как известно, состоялся 5 сентября. Тогда парочка получила от судей 15 баллов, что на три-четыре меньше, чем те, кто выбился на первые строчки.

В своих сежих "сториз" в Инстаграм Ольга ответила на вопросы, интересующие фанатов шоу, передает Politeka.net. В частности, она рассказала о взаимоотношениях с другими звездами на паркете, впечатления о ее костюме и первом танце, а также, почему, по ее мнению, они с Дикусаром получили низкие оценки судей.

"Знаете, у нас очень дружная атмосфера. Все ребята очень позитивные", - так Харлан отозвалась о своих соперниках.

Что касается образа, в котором спортсменка впервые вышла на паркет, тот тут эмоций выше крыши.

"Костюм был ну очень крутой, согласитесь! Да, он сковывал немного, но кто сказал, что будет легко. Было очень эффектно и мне кажется, я прошла боевое крещение, танцуя в таком костюме. Стилисты просто боги!", - поделилась она.

При этом некоторым показалось, что Ольгу загримировали неудачно, мол, сильно состарили. "Да ну ладно, ну, добавили пару годиков... Ничего страшного", - ответила спортсменка.

Не унывает Харлан и по поводу низких оценок: "Я думаю, что судьи хотят видеть наш прогресс от эфира к эфиру. Таким образом они мотивируют нас работать еще больше, для того, чтобы получит заветную "10"! Так что вызов принят!".

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