Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", показала, где празднует свой День рождения
Как пишет Politeka.net олимпийская чемпионка и призер по фехтованию Ольга Харлан, которая осмелилась принять участие в танцевальном проекте "Танці з зірками" и приняла челендж от певицы Евгении Власовой, 4 сентября празднует свой День рождения.
В этом году спортсменке исполнился 31 год. В своем Instagram Харлан показала, где праздновала свой День рождения.
"31 🎉 провожу свой День рождения в необычном для себя месте - павильоне "Танців з зірками" @ tanci1plus1. Как я и говорила, это будет невероятное приключение, наполненное новыми эмоциями! Готова как никогда! Спасибо всем за поздравления! 🥰 "- написала Харлан.
Беда настигла 65-летнюю Ларису Долину, ее коллеги размещают кадры с певицей: "Я вас очень прошу..."
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
Новый скандал гремит на «Співають всі», Тина Кароль решила не молчать: "Я могу вам помочь..."
Андре Тан показал украинкам, что будет в моде этой осенью: "На пике популярности"
Участница "Танців з зірками" получила много поздравлений в комментариях.
"С днем рождения! Завтра болеем 🔥🔥🔥", " Олечка, с ДНЮХОЮ тебя и желаем успехов во всем 🎉🎉🎉🎁💐💐💐", " С Днем рождения 🚀🧡", "С днем рождения🔥🔥 успехов", " С Днем Рождения, Оля!!!Любви, радости и удачи!♥️🚀🚀🚀", " Олечка с Днем рождения !!! Здоровья, удачи и новых побед во всем !!! Будем за тебя болеть и голосовать! "- написали в сети.
Ранее Politeka писала, что чемпионка-участница "Танцев со звездами" Харлан устроила жару со шпагой на паркете: "Это будет невероятно".
Напомним, что чемпионка и участница "Танцев со звездами" Ольга Харлан похвасталась своей гордостью: "Мои драгоценные".
A еще Politeka сообщала, что хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала, как Харлан валяет дурака: новые кадры репетиций.