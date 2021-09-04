Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", показала, где празднует свой День рождения

Как пишет Politeka.net олимпийская чемпионка и призер по фехтованию Ольга Харлан, которая осмелилась принять участие в танцевальном проекте "Танці з зірками" и приняла челендж от певицы Евгении Власовой, 4 сентября празднует свой День рождения.

В этом году спортсменке исполнился 31 год. В своем Instagram Харлан показала, где праздновала свой День рождения.

"31 🎉 провожу свой День рождения в необычном для себя месте - павильоне "Танців з зірками" @ tanci1plus1. Как я и говорила, это будет невероятное приключение, наполненное новыми эмоциями! Готова как никогда! Спасибо всем за поздравления! 🥰 "- написала Харлан.

Участница "Танців з зірками" получила много поздравлений в комментариях.

"С днем рождения! Завтра болеем 🔥🔥🔥", " Олечка, с ДНЮХОЮ тебя и желаем успехов во всем 🎉🎉🎉🎁💐💐💐", " С Днем рождения 🚀🧡", "С днем рождения🔥🔥 успехов", " С Днем Рождения, Оля!!!Любви, радости и удачи!♥️🚀🚀🚀", " Олечка с Днем рождения !!! Здоровья, удачи и новых побед во всем !!! Будем за тебя болеть и голосовать! "- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что чемпионка-участница "Танцев со звездами" Харлан устроила жару со шпагой на паркете: "Это будет невероятно".

Напомним, что чемпионка и участница "Танцев со звездами" Ольга Харлан похвасталась своей гордостью: "Мои драгоценные".

A еще Politeka сообщала, что хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала, как Харлан валяет дурака: новые кадры репетиций.