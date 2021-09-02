Відома українська спортсменка Ольга Харлан похвалилася своїми медалями

30-річна фехтувальниця на шаблях, яка стала олімпійською чемпіонкою у 2012 і 2016 роках, і призером з фехтування, похвалилася своїми медалями на новому фото, повідомляє Politeka.net.

Спортсменка опублікувала знімок у своєму Instagram, на який у неї підписані 29,6 тисячі користувачів мережі.

Харлан позувала в красивому шовковому платті з розрізом, завдяки якому показалися стрункі ніжки в босоніжках. Красуня присіла навпочіпки, демонструючи в руці свої медалі.

"Мої дорогоцінні 💙 🖤❤️💛 💚", - підписала фото зірка спорту.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Приголомшлива фотографія! 😮 👏 ", "Краса, мистецтво та гордість💫", "це все наше, і ми цього хочемо", "🤗👍🌹🌹🌹🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, цього року Ольга Харлан припинила боротьбу за медалі на Олімпійських іграх у Токіо. Виною став програш шаблістки в першому раунді представниці Китаю Ян Хенью.

Підкреслимо, що Харлан вважалася однією з головних претенденток на золоту медаль.

Зараз же спортсменка готується до участі в шоу "Танці з зірками". За словами зірки, зйомки в цьому проекті допоможуть їй показати себе з іншого боку.

Нагадаємо, що Харлан показала, як готується до " танців з зірками»

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