Хореограф проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала, як проходять тренування з Ольгою Харлан

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко є популярною вітчизняною танцівницею. Красуня була неодноразово учасницею шоу" Танці з зірками", а після цього її запросили на проект в якості хореографа. Також дівчина активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Олена Шоптенко здалася в спортзалі. Красуня була разом з фехтувальницею Ольгою Харлан. Дівчина відома тим, що стала переможницею на Олімпійських Іграх в 2008 році. Після цього дівчина завоювала " срібло "і дві" бронзи " на наступних міжнародних змаганнях.

І ось Шоптенко вирішила зняти, як проходять репетиції до "танців з зірками". Дівчата в танці підійшли Дзеркалу, рухаючись забавно під музику. Олена записала все на відео і опублікувала в сторіс Instagram.

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