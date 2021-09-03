Українська фехтувальниця Ольга Харлан, ставши учасницею шоу "Танці з зірками" показала, як запалюватиме
Як передає Politeka.net, Ольга Харлан є відомою українською спортсменкою та олімпійською чемпіонкою. Вона принесла золоту медаль з фехтування на Олімпійських Іграх в Пекіні в 2008-му році. Нещодавно дівчина оголосила про свою участь у шоу "Танці з зірками". Спортсменка активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Ольга опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На промо спортсменка в білій сукні з відкритим плечем танцює зі шпагою.
"Oh... my... Goooood... 😱 😱 😱 🥰 🥰 🥰 вже в це в неділю 5 вересня о 21: 00, ми побачимося з вами на головному паркеті країни переж переживаю? Пфффф ... м'яко сказано😬 🥰 але це буде неймовірно! Чекаю всіх біля екранів🤗"
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Шанувальники засипали дівчину приємними словами в коментарях: "Удачі, Ольга", "Красуня", "Просто досить згадати дитинство", "Вже тримаємо кулачки", "Ти вже виграла Ольга! Суперників не будуть! Ми підтримуємо"
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