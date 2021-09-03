Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, став участницей шоу "Танці з зірками" показала, как будет зажигать

Как передает Politeka.net, Ольга Харлан является известной украинской спортсменкой и олимпийской чемпионкой. Она принесла золотую медаль по фехтованию на Олимпийских играх в Пекине в 2008-ом году. Недавно девушка объявила о своём участии в шоу "Танці з зірками". Спортсменка активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Ольга опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На промо спортсменка в белом платье с открытым плечом танцует со шпагой.

"Oh… my… Goooood… 😱😱😱🥰🥰🥰 уже в это в воскресенье 5 сентября в 21:00, мы увидимся с вами на главном паркете страны😱 Переживаю? Пфффф… мягко сказано😬🥰 но это будет невероятно! Жду всех возле экранов🤗"

Поклонники засыпали девушку приятными словами в комментариях: "Удачи, Ольга", "Красотка", "Просто достаточно вспомнить детство", "Уже держим кулачки", "Ты уже выиграла Ольга! Соперников не будут! Мы поддерживаем"

Ранее сообщалось, чемпионка и участница "Танців з зірками" Ольга Харлан похвасталась своей гордостью: "Моя прелесть"

Также, чемпионка Харлан сняла маску перед премьерой "Танців з зірками", показав себя настоящую: "Мало кто видит меня..."

Politeka рассказывала, Харлан дала совет Магучих после объятий с россиянкой: "Не думаешь о последствиях, а надо"