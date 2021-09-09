Популярная украинская певица Джамала рассказала о необычном для себя опыте съемок в фильме
Вслед за решением об участии в шоу «Танці з зірками» Джамала продолжает пробовать новые проекты. В частности, певица приняла участие в съемках фильма «Смак свободи», работа над которым еще продолжается. Как пишет Politeka.net, об этом опыте звезда рассказала в своем Инстаграм.
«Каждый раз, когда я попадаю на киноплощадку, я не могу привыкнуть к этому мэджику. Это совершенно другой мир! Очень счастлива, что стала частью «Смаку свободи». Спасибо всей команде. Уже жду и завидую всем нам, ведь совсем скоро мы увидим премьеру в кино», - написала певица.
Она поделилась серией фото, на которых показала себя и своих коллег на съемочной площадке.
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В частности, певицу можно увидеть в джинсах-клеш в окружении множества мыльных пузырей.
Поклонники артистки тут же принялись комментировать публикацию.
«Ждем», «Какая красотка», «Разноцветные пузырьки .... Вам так они идут!», «И затем, бегом на репетиции, а то получишь от Кухар двоечку», - пишут люди.
Напомним, Джамала из "Танцiв з зiрками" в неоновом платье раскрыла личные секреты красоты.
Как сообщала Politeka, Джамала из "Танців з зірками" показала свою старшую сестру-красотку.
Также Politeka писала, что Джамала в красном платье с разрезом засветила похудевшие формы к "Танці з зірками".