Участница шоу "Танцi з зiрками" и известная артистка Джамала заговорила о секретах красоты

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Джамала опубликовала на своей странице в Инстаграм новую серию фото. На кадрах певица в неоново-желтом платье, в котором отлично видно её подтянутую фигуру.

"В эфире рубрика «бьюти-шмути»

Во-первых, хочу сказать, что я не очень последовательна в своей рутине, ведь часто меняю умывалки, крема. У меня даже нет фаворитов. Полный хаос. Во-вторых, после процедур я всегда лечу в кадр, на сцену, на важную встречу, поэтому, к счастью или к сожалению, у меня нет времени на долгое восстановление кожи.

Но все же некоторые мастхэв у меня есть:

Умывание. Я всегда тонизирует кожу лица утром и тщательно очищаю после косметики.

Хотя бы раз в 2 недели делаю салонные процедуры.

Dermadrop - «холодный» массаж. Ощущение, будто зима не просто близко, а прямо на моем лице. Процедура не требует уколов, не оставляй следов, только приятное ощущение и классный состояние кожи.

БМС - это особый вид гимнастики со стимулятором для мышц лица и шеи. Крутая штука, рекомендую.

Тайский массаж для тела. Это то, что расслабляет после важных выступлений, изнурительных танцевальных тренировок и напряженных репетиций.

Onda & Shwarzy 3-4 раза в месяц для плоского живота и коррекции контуров

Для волос - один раз в неделю маска

Кажется, все. Если остались вопросы - велкам в комментарии", поделилась советами певица.

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