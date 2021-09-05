Известная артистка Джамала поразила похудевшей фигурой в красном платье с разрезом перед выступлением на шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Джамала в длинном красном атласном платье показывает фигуру.

Разрез до бедер позволяет увидеть подтянутые ноги певицы. Она показывает плавные танцевальные движения.

Премьера 5-го сезона шоу "Танці з зірками" состоится уже сегодня, 5 сентября. Также на премьере станет известно, кто стал партнером певицы. Поклонники подразумевают, что Джамала будет танцевать с Дмитрием Декусаром.

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