Популярная артистка и участница шоу "Танці з зірками" Джамала показала свою старшую сестру

Как передает Politeka.net, Джамала является известной украинской певицей. Она прославилась своей победой на международном конкурсе Евровидение. Как известно, недавно Джамала объявила о том, что стала новой участницей проекта "Танці з зірками". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз артистка опубликовала серию фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Джамала вместе со своей сестрой. Как известно, у певицы одна старшая сестра - Эвелина.

"Happy birthday, my one and only sister!

Это невероятное счастье, что ты у меня есть, мой лучший друг в мире. Моя единственная на всей земле. Люблю тебя ❤️❤️❤️



hayırlı yaşlar olsun", - призналась в чувствах Джамала.

Поклонники засыпали девушек приятными словами в комментариях: "Девчонки вы прелесть машаллах", "Две красавицы", "Вы так похожи", "Поздравление сестренке! 🎁🎉вы очень хорошие и похожи между собой", "Джамала ты просто суперски выглядишь".

